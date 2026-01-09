Bupati Perpanjang Masa Tugas 258 PPPK Penuh Waktu, Ribuan Honorer Diminta Bersabar

jpnn.com - Bupati Lombok Timur Haerul Warisan membuktikan komitmennya memperpanjang masa kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.

Bupati Haerul juga telah menyerahkan surat keputusan (SK) perpanjangan masa kerja kepada 258 orang PPPK penuh waktu di daerahnya.

"Semua PPPK penuh waktu yang sudah mengabdi 5 tahun SK-nya diperpanjang, dan diserahkan hari ini," kata dia seusai penyerahan SK kepada ratusan PPPK di Lombok Timur, Kamis (8/1/2026).

Haerul menyampaikan bahwa para PPPK penuh waktu yang menerima SK sebanyak 258 orang tersebut berasal dari berbagai profesi, ada tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendidikan.

"Ini merupakan bentuk komitmen saya, PPPK Penuh Waktu ini harus diperpanjang masa kerjanya," ujar Bupati Haerul.

Dia juga mengingatkan dengan adanya perpanjangan SK ini, PPPK penuh waktu diminta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat khusus tenaga medis.

Haerul mengatakan tugas yang diberikan ini merupakan amanah, sehingga dijalankan dengan baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Berikan pelayan yang baik kepada masyarakat dengan ramah dan santun, karena ASN merupakan pelayan masyarakat," ucapnya.