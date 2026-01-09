Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Bupati Perpanjang Masa Tugas 258 PPPK Penuh Waktu, Ribuan Honorer Diminta Bersabar

Jumat, 09 Januari 2026 – 08:23 WIB
Bupati Perpanjang Masa Tugas 258 PPPK Penuh Waktu, Ribuan Honorer Diminta Bersabar - JPNN.COM
PPPK Penuh Waktu terima SK perpanjangan masa tugas. Ilustrasi. Foto: ANTARA

jpnn.com - Bupati Lombok Timur Haerul Warisan membuktikan komitmennya memperpanjang masa kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.

Bupati Haerul juga telah menyerahkan surat keputusan (SK) perpanjangan masa kerja kepada 258 orang PPPK penuh waktu di daerahnya.

"Semua PPPK penuh waktu yang sudah mengabdi 5 tahun SK-nya diperpanjang, dan diserahkan hari ini," kata dia seusai penyerahan SK kepada ratusan PPPK di Lombok Timur, Kamis (8/1/2026).

Baca Juga:

Haerul menyampaikan bahwa para PPPK penuh waktu yang menerima SK sebanyak 258 orang tersebut berasal dari berbagai profesi, ada tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendidikan.

"Ini merupakan bentuk komitmen saya, PPPK Penuh Waktu ini harus diperpanjang masa kerjanya," ujar Bupati Haerul.

Dia juga mengingatkan dengan adanya perpanjangan SK ini, PPPK penuh waktu diminta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat khusus tenaga medis.

Baca Juga:

Haerul mengatakan tugas yang diberikan ini merupakan amanah, sehingga dijalankan dengan baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Berikan pelayan yang baik kepada masyarakat dengan ramah dan santun, karena ASN merupakan pelayan masyarakat," ucapnya.

Bupati Lombok Timur Haerul Warisan sudah menyerahkan SK perpanjangan masa tugas bagi 258 PPPK penuh waktu. Honorer yang belum terima SK harap bersabar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  PPPK penuh waktu  Lombok Timur  honorer  Haerul Warisan  Prabowo Subianto  tenaga kesehatan 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp