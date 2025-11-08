Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, Rumahnya Digeledah

jpnn.com, PONOROGO - Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Jumat (7/11).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penangkapan itu.

"Benar, salah satu pihak yang diamankan Bupati Ponorogo," ujar Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi bahwa pihaknya melakukan OTT terhadap Bupati Ponorogo terkait dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut mutasi dan promosi jabatan menjadi fokus penindakan.

Tim penyidik masih bekerja di lapangan dan memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status pihak-pihak yang diamankan.

Sementara itu, dua mobil yang ditumpangi tim KPK terpantau keluar dari kompleks rumah dinas Bupati Ponorogo sekitar pukul 19.00 WIB, Jumat.

Kedua mobil berjenis Toyota Innova berwarna hitam metalik dengan pelat nomor polisi AD asal Surakarta itu sebelumnya terlihat memasuki rumah dinas Bupati sekitar pukul 18.54 WIB.