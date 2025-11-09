Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Diduga Terlibat Banyak Kasus

Minggu, 09 November 2025 – 18:00 WIB
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Diduga Terlibat Banyak Kasus - JPNN.COM
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko (memakai rompi tahanan warna oranye) saat dihadirkan pada jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (9/11/2025). KPK menetapkan Sugiri sebagai tersangka suap yang terjaring operasi tangkap tangan. Foto: ANTARA/Rio Feisal

jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko (SUG) menerima suap selain dari tiga klaster.

Tiga klaster tersebut terdiri atas dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono Ponorogo, dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

"Kami menduga bahwa tidak hanya di proyek yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Ponorogo saja, tetapi juga di SKPD (satuan kerja perangkat daerah) lain," kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (9/11/2025).

Namun, Asep mengatakan KPK baru mengungkapkan dugaan suap pada tiga klaster tersebut karena hanya memiliki waktu selama 1x24 jam pasca-operasi tangkap tangan (OTT) untuk merekonstruksikan tindak pidana korupsi yang betul-betul solid.

Menurut Asep, konstruksi yang ada saat ini adalah terkait dengan suap perpanjangan jabatan dari Kepala atau Direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo, pemberian atau suap dalam proyek di RSUD Ponorogo senilai Rp 14 miliar, dan penerimaan lainnya.

"Jadi, keterangan-keterangan yang diberikan oleh beberapa orang tersebut baru dikerucutkan pada tiga hal ini," ungkapnya.

Sebelumnya, pada 9 November 2025, KPK mengumumkan menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono Ponorogo, dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemkab Ponorogo.

Empat orang tersebut adalah Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko (SUG), Direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma (YUM), Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Pramono (AGP), serta Sucipto (SC) selaku pihak swasta atau rekanan RSUD Ponorogo.

KPK menduga Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terlibat kasus lain di luar tiga perkara yang sudah menjerat kepala daerah di Jawa Timur itu. Apa saja?

TAGS   Sugiri Sancoko  Bupati Ponorogo  Suap  Gratifikasi  KPK  kasus Sugiri Sancoko 
