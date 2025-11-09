Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT KPK, Ini Kasusnya

Minggu, 09 November 2025 – 02:25 WIB
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT KPK, Ini Kasusnya - JPNN.COM
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko berjalan menuju ruang pemeriksaan setibanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (8/11/2025). KPK membawa Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Ponorogo, Jawa Timur pada Jumat (7/11). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa

jpnn.com - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan sejumlah pihak lainnya pada Jumat (7/11/2025).

KPK menyita sejumlah uang tunai dalam OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

"Tim mengamankan sejumlah uang tunai dalam bentuk mata uang rupiah," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).

Baca Juga:

Namun, Budi belum dapat memberitahukan secara rinci mengenai jumlah uang yang telah disita dalam OTT tersebut.

Sebelumnya, disebutkan bahwa OTT KPK terhadap Sugiri Sancoko pada Jumat, 7 November 2025, terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam mutasi dan rotasi jabatan.

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari Bupati Ponorogo maupun orang-orang yang ditangkap tersebut.

Baca Juga:

KPK menyampaikan terdapat 13 orang yang ditangkap dalam OTT di Ponorogo, termasuk Bupati Sugiri Sancoko.

Namun, lembaga antirasuah itu baru membawa tujuh dari 13 orang dalam dua kloter ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko kena OTT KPK bersama sejumlah pejabat lainnya terkait kasus korupsi dalam mutasi dan rotasi jabatan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bupati Ponorogo  Sugiri Sancoko  OTT KPK  Mutasi  KPK  korupsi  Abdul Wahid  Gubernur Riau 
BERITA BUPATI PONOROGO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp