Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Bupati Ratu Zakiyah: Saya Tegaskan Tidak Ada Jual Beli Jabatan

Senin, 11 Agustus 2025 – 11:30 WIB
Bupati Ratu Zakiyah: Saya Tegaskan Tidak Ada Jual Beli Jabatan - JPNN.COM
Bupati Serang Ratu Rachmatu Zakiyah membuka Asesmen Kompetensi ASN di Serang, Banten, Senin (11/8/2025). ANTARA/HO-Pemkab Serang

jpnn.com - SERANG - Bupati Serang, Banten, Ratu Rachmatu Zakiyah membuka Asesmen Kompetensi dengan Metode Computer Assisted Competency Test (CACT) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kegiatan itu diperuntukkan bagi 2.000 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.

Adapun kegiatan yang berlangsung 11–15 Agustus 2025 ini merupakan salah satu dari 10 program prioritas dalam 100 hari kerja Bupati Serang Ratu Rachmatu Zakiyah dan Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas.

Ratu Rachmatu Zakiyah mengatakan bahwa asesmen ini merupakan komitmen Pemkab Serang mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.

Baca Juga:

Menurut dia, asesmen ini untuk melakukan pemetaan potensi dan kompetensi ASN secara akurat. Hasilnya akan menjadi dasar pengelolaan manajemen talenta dan penerapan sistem merit yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Dia menjamin di bawah kepemimpinannya tidak akan ada praktik jual beli jabatan. Promosi dan rotasi akan dilaksanakan secara profesional berdasarkan hasil asesmen.

"Kami akan fokus pada hasil asesmen. Untuk semua ASN di Kabupaten Serang, jangan coba-coba melakukan hal yang tidak bermoral. Saya tegaskan lagi bahwa tidak ada jual beli jabatan," ungkapnya di Serang, Senin (11/8).

Baca Juga:

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang Surtaman menambahkan bahwa asesmen ini digelar untuk menggali potensi para pegawai.

"Melalui asesmen ini, Ibu Bupati akan mengetahui siapa saja yang potensinya sangat potensial, potensial, cukup potensial, atau kurang potensial," jelasnya.

Bupati Serang Ratu Rachmatu Zakiyah menjamin di bawah kepemimpinannya tidak ada jual beli jabatan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ASN  Bupati Serang  Ratu Rachmatuzakiyah  asesmen  jual beli jabatan  Pemkab Serang 
BERITA ASN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp