Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari Kena OTT KPK, Diduga Terkait Fee Proyek

Selasa, 10 Maret 2026 – 10:06 WIB
Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari Kena OTT KPK, Diduga Terkait Fee Proyek - JPNN.COM
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto soal penangkapan Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin (9/3). (ANTARA/HO-UMY)

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin (9/3).

Penindakan ini menjadi OTT kedelapan yang dilakukan lembaga antirasuah sepanjang 2026, sekaligus yang kedua di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.

"Benar, Bupati Rejang Lebong," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi oleh ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Baca Juga:

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari kepala daerah di Provinsi Bengkulu itu yang ditangkap dalam OTT tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sebelumnya, KPK mulai melakukan OTT pertama di 2026 dengan menangkap delapan orang selama 9-10 Januari 2026. Penangkapan ini mengenai dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026.

OTT kedua, pada 19 Januari 2026, KPK mengonfirmasi melakukan penangkapan terhadap Wali Kota Madiun Maidi. Lembaga antirasuah pada 20 Januari 2026, mengumumkan Maidi sebagai salah satu tersangka dugaan korupsi dalam bentuk pemerasan dengan modus imbalan proyek dan dana CSR serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur.

Baca Juga:

Pada 19 Januari 2026, KPK melakukan OTT ketiga dan menangkap Bupati Pati Sudewo. Pada 20 Januari 2026, KPK mengumumkan Sudewo sebagai salah satu tersangka dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

OTT keempat, pada 4 Februari 2026, yakni di lingkungan KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penangkapan terkait proses restitusi pajak di lingkungan KPP tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Senin (9/3).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KPK  Muhammad Fikri Thobari Kena OTT KPK  Bupati Rejang Lebong  Bupati Fikri Thobari ditangkap KPK  rejang lebong  Bengkulu 
BERITA KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp