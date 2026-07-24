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JPNN.com - Daerah

Bupati Rohil Puji Polda Riau yang Menangkap Perusak Hutan Mangrove

Jumat, 24 Juli 2026 – 14:34 WIB
Bupati Rohil Puji Polda Riau yang Menangkap Perusak Hutan Mangrove - JPNN.COM
Bupati Rohil Bistamam menyampaikan apresiasi terhadap Polda Riau karena menangkap perambah hutan Mangrove. Foto: source for JPNN.

jpnn.com - ROHIL - Bupati Rokan Hilir (Rohil) Bistamam mengapresiasi Polda Riau yang berhasil mengungkap kasus dugaan perusakan kawasan hutan mangrove di pesisir Rohil.

Dia berharap pengungkapan tersebut menjadi peringatan keras agar tidak ada lagi masyarakat yang melakukan aktivitas serupa.

Apresiasi itu disampaikan Bistamam saat menghadiri konferensi pers pengungkapan dua perkara dugaan tindak pidana lingkungan hidup di Rohil, Jumat (24/7).

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Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Dirkrimsus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro, hingga Kapolres Rohil AKBP Aldi Alfa Faroqi, juga datang langsung ke lokasi perusakan mangrove di Rohil.

“Ini berkat kolaborasi antara Polda Riau, Forkopimda Kabupaten Rokan Hilir, pemerintah daerah, dan masyarakat yang bersama-sama menjaga hutan ini. Kami sangat mengapresiasi langkah tegas Polda Riau dalam mengungkap kasus ini,” kata Bistamam.

Menurutnya, hutan mangrove merupakan kawasan yang dilindungi dan tidak boleh dimanfaatkan di luar peruntukannya.

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Keberadaan mangrove memiliki fungsi vital sebagai pelindung wilayah pesisir dari ancaman abrasi, gelombang besar, hingga tsunami.

“Hutan mangrove ini menjaga masyarakat pesisir dari dampak gelombang laut. Selain itu, kawasan ini juga menjadi habitat berbagai jenis satwa yang hidup, berkembang biak, dan berlindung di dalamnya,” ujarnya.

Bupati Rokan Hilir Bistamam mengapresiasi langkah tegas Polda Riau yang berhasil mengungkap kasus dugaan perusakan kawasan hutan mangrove

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TAGS   bupati rohil  Bistamam  Bupati Bistamam  Polda Riau  mangrove  Hutan Mangrove 
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