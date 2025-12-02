Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bupati Salim Bilang Prabowo Presiden Seumur Hidup, Sekjen Golkar: Itu Ekspresi Kegembiraan

Selasa, 02 Desember 2025 – 21:11 WIB
Bupati Salim Bilang Prabowo Presiden Seumur Hidup, Sekjen Golkar: Itu Ekspresi Kegembiraan - JPNN.COM
Sekretaris Jenderal Partai Golkar M. Sarmuji di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (22/10/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji menyebut kader partainya yang juga Bupati Aceh Tenggara Muhammad Salim Fakhry hanya meluapkan ekspresi kegembiraan ketika menyebut Kepala Negara Prabowo Subianto sebagai presiden seumur hidup. 

"Itu ekspresi kegembiraan saja karena didatangi presiden," kata Sarmuji melalui layanan pesan, Selasa (2/12).

Diketahui, Salim menyebut Prabowo sebagai presiden seumur hidup ketika kepala negara melaksanakan kunjungan ke Aceh.

Baca Juga:

Prabowo berada di Aceh untuk memantau proses evakuasi dan penyaluran bantuan terhadap warga terdampak banjir dan longsor.

Menurut Sarmuji, Salim hanya senang Prabowo sebagai Kepala Negara bersikap responsif menjawab keluhan warga.

"Saking gembiranya karena Presiden merespons cepat penanganan bencana, Bupati sampaikan seperti itu," ujar Ketua Fraksi Golkar di DPR RI itu.

Baca Juga:

Sarmuji pun menyambut positif respons Prabowo yang menggelengkan kepala ketika muncul dorongan memimpin lama sebagai Presiden RI.

"Itu menunjukkan bahwa Presiden tidak tergoda," katanya.

Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji membela Bupati Aceh Tenggara Muhammad Salim Fakhry yang bilang Prabowo presiden seumur hidup.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Muhammad Salim Fakhry  Sekjen Golkar  Bupati Aceh Tenggara  Sarmuji  Presiden seumur hidup 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp