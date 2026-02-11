Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Bupati se-Madura Kompak Dorong Pembentukan KEK Tembakau

Rabu, 11 Februari 2026 – 10:43 WIB
Bupati se-Madura Kompak Dorong Pembentukan KEK Tembakau - JPNN.COM
Bupati se-Madura menandatangani surat bersama untuk mendorong penetapan KEK Tembakau ke pemerintah pusat. Foto: Kamura

jpnn.com, SURABAYA - Perjuangan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura memasuki tahap krusial.

Seluruh bupati di Pulau Madura menandatangani Surat Bersama yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, guna meminta pengajuan Madura sebagai KEK Tembakau kepada pemerintah pusat.

Dukungan kolektif tersebut menandai keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong transformasi ekonomi berbasis tembakau, yang selama ini menjadi sektor utama penopang kehidupan masyarakat Madura.

Baca Juga:

Komitmen para bupati disampaikan kepada Tim Komunitas Muda Madura (KAMURA) melalui rangkaian audiensi yang berlangsung pada 5–9 Februari 2026 di empat kabupaten, yakni Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.

Bupati Bangkalan Lukman Hakim menyatakan kesiapan daerahnya untuk terlibat aktif dalam pengembangan KEK.

“Kami siap mendukung dan melibatkan akademisi untuk mengawal perjuangan KEK Tembakau Madura hingga tingkat provinsi,” ujarnya dalam audiensi.

Baca Juga:

Dukungan serupa disampaikan Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman dan Bupati Sampang Slamet Junaidi.

Kholilurrahman menilai KEK dapat menjadi instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan, sementara Slamet menekankan pentingnya kekompakan seluruh kepala daerah di Madura. 

Bupati se-Madura menandatangani surat bersama untuk mendorong penetapan KEK Tembakau ke pemerintah pusat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KEK Tembakau  KEK Tembakau Madura  Kawasan Ekonomi Khusus  Kamura 
BERITA KEK TEMBAKAU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp