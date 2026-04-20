Bupati Siak Afni Z: Ini Awal Kebangkitan KITB yang Baik

jpnn.com - SIAK - PT Mitra Nusantara Shipyard (MNS) berinvestasi untuk pembangunan industri galangan kapal terpadu di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Pemerintah Kabupaten Siak Provinsi Riau menyambut baik investasi senilai Rp300 miliar itu.

Bupati Siak Afni Z menyatakan galangan kapal ini diproyeksikan menjadi pusat layanan perbaikan dan pembangunan kapal terbesar se-Sumatra.

Peresmian dibuka dengan pembangunan dan pembukaan akses jalan sepanjang 1,2 kilometer dengan investasi tahap pertamanya Rp100 miliar lebih.

“Ini menjadi awal kebangkitan KITB yang baik. Saya berterima kasih kepada PT MNS yang dengan berani mengucurkan investasi besar di KITB. Kepercayaan investor adalah modal agar kawasan ini terus berkembang ke depan,” kata Afni dalam sambutannya di Tanjung Buton, Siak, Senin (20/4).

Dengan adanya investasi ini diharapkannya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

KITB menurutnya adalah aset Pemkab Siak yang sempat ditinggal dalam kondisi sulit hingga akhirnya pelan-pelan dibenahi.

Padahal instrumen pengembangan kawasan ini sudah lengkap mulai dari pengelola, payung hukum dalam bentuk peraturan daerah bahkan pernah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).