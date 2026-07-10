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JPNN.com - Nasional - Hukum

Bupati Sukoharjo Etik Suryani Kena OTT KPK di Wilayah Solo Raya

Jumat, 10 Juli 2026 – 08:00 WIB
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Kena OTT KPK di Wilayah Solo Raya - JPNN.COM
Penyerahan sebanyak 167 akta pendirian koperasi oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani, kepada perwakilan Koperasi Desa Merah Putih dari 12 kecamatan dalam seremoni resmi di Auditorium Menara Wijaya Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (1/7/2025). (ANTARA/HO-Bank Jateng)

jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah.

Selain Etik Suryani, ada empat orang lainnya yang ditangkap dalam OTT KPK itu.

"Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim mengamankan sejumlah lima orang, salah satunya Bupati Sukoharjo,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (10/7/2026).

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Bupati Sukoharjo dan empat orang tersebut diagendakan dibawa ke Jakarta pada Jumat pagi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sebelumnya, KPK mulai melakukan OTT pertama di 2026 dengan menangkap delapan orang selama 9-10 Januari. Penangkapan ini mengenai dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026.

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Pada bulan yang sama, KPK menangkap Wali Kota Madiun Maidi dalam OTT kedua, dan Bupati Pati Sudewo dalam OTT ketiga.

Pada Februari 2026, KPK menangkap Kepala KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam OTT keempat.

OTT KPK menangkap Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam operasi di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah. Penangkapan terkait pemerasan.

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TAGS   OTT KPK  Bupati Sukoharjo  Etik Suryani  KPK  pemerasan  Budi Prasetyo 
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