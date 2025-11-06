Bupati Tabanan Hadiri Uleman Karya Mupuk Pedagingan lan Mepedudusan

Kamis, 06 November 2025 – 01:52 WIB

jpnn.com, TABANAN - Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya menghadiri Uleman Karya Mupuk Pedagingan lan Mepedudusan.

Uleman Karya Mupuk Pedagingan lan Pedudusan adalah undangan untuk upacara keagamaan besar di Bali, yang terdiri dari Mupuk Pedagingan (persembahan utama) dan Pedudusan Agung (upacara pembersihan besar).

Uleman itu diadakan di Merajan Kawitan I Gusti Ngurah Keladian Perti Sentana Sira Arya Belog, Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Tabanan, pada Selasa (4/11).

Turut hadir perwakilan Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi Bali, Anggota DPRD Kabupaten Tabanan, serta Pimpinan Perangkat daerah terkait, Perbekel, Bendesa Adat serta krama pengempon pura.

Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas terselenggaranya upacara Dewa Yadnya yang merupakan bentuk nyata pelestarian adat, agama, dan tradisi di tengah masyarakat.

Dia menilai, pelaksanaan karya yang diempon (dirawat) oleh 85 keluarga dengan melibatkan 55 dadia di seluruh Bali dan Lombok itu menjadi contoh nyata semangat gotong-royong yang terus hidup di kalangan masyarakat.

“Sebagai Murdaning Jagat Tabanan untuk senantiasa mendukung pelestarian nilai-nilai budaya dan spiritual di Tabanan,” ucap Sanjaya dalam keterangannya, pada Rabu (5/11).

Dia menuturkan bahwa di Bali ada konsep “Ngaryaning upakara ngenteg linggih niki becik pisan lan bagian dari aktualisasi Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.