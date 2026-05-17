JPNN.com - Daerah

Bupati Tangerang Resmikan Penataan Makam Ki Mauk, PIK2 Dukung Pemugaran Kawasan

Minggu, 17 Mei 2026 – 16:36 WIB
Bupati Tangerang Mochamad Maesyal Rasyid. Foto: source for JPNN

jpnn.com - TANGERANG - Kawasan makam keramat Ki Mauk di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, kini tampil lebih tertata.

Bupati Tangerang Mochamad Maesyal Rasyid meresmikan penataan kawasan makam tersebut, Minggu (17/5).

Peresmian itu menandai selesainya pembangunan pendopo, pemugaran kawasan makam, serta penyediaan hunian baru bagi warga yang sebelumnya tinggal di area tersebut.

Penataan kawasan makam Ki Mauk dilakukan melalui kerja sama pemerintah daerah, masyarakat, tokoh setempat, dan dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).

Masyarakat, khususnya warga Tangerang, mengenal Ki Mauk sebagai salah satu tokoh pejuang. Makamnya di Kecamatan Mauk pun memiliki nilai sejarah, budaya, dan religi bagi warga sekitar.

Maesyal mengatakan penataan kawasan makam tersebut sudah lama menjadi keinginan masyarakat. Menurut dia, rencana itu bahkan sudah dibicarakan warga selama puluhan tahun.

“Terima kasih yang telah membantu menata ini, termasuk PIK2. Sudah hampir 29 tahun dimusyawarahkan warga, tetapi baru sekarang bisa terlaksana. Alhamdulillah ada kolaborasi bersama sehingga kawasan ini bisa ditata lebih baik,” ujarnya.

Maesyal menjelaskan penataan kawasan makam Ki Mauk tidak hanya mencakup pembangunan pendopo dan pembenahan area ziarah.

