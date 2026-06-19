Bupati Tanggamus Terseret Kasus Dugaan Mafia Tanah, Presiden Prabowo Diminta Turun Tangan

jpnn.com, JAKARTA - Kasus dugaan penipuan dan penggelapan jual beli tanah di Kecamatan Curug, Tangerang yang menyeret nama Bupati Tanggamus Mohammad Saleh Asnawi terus berlanjut.

Kali ini, korban, Pengusaha asal Papua John Gerki Morin akan mengambil langkah radikal dengan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan memberikan atensi terhadap kasus yang diduga melibatkan penyelenggara negara ini.

Kuasa hukum John, Sebastian Salang mengatakan Presiden Prabowo Subianto perlu turun tangan karena penanganan kasus ini lamban dan diduga adanya intervensi.

Apalagi, hingga saat ini terlapor dan pihak-pihak terkait belum dimintai keterangan atau diperiksa.

"Kami buat laporan di Mabes Polri sejak November 2025 dan sekarang sudah Juni 2026, kasus ini sama sekali tidak bergerak dan Saleh Asnawi tidak dipanggil, notaris dan Paramount juga belum dipanggil. Padahal ini pihak terkait yang sangat penting untuk membongkar atau menjernihkan duduk soal kasus ini," ujar Sebastian Salang dalam konferensi pers di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Kamis (18/6/2026).

Mandeknya proses hukum kasus yang dilaporkan kliennya membuat Sebastian menduga ada intervensi untuk melindungi pihak tertentu. Pasalnya, kata dia, anak Bupati Tanggamus saat ini berada di Komisi III DPR.

Oleh karena itu, Sebastian menyebut pihaknya akan melayangkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong aparat penegak hukum menuntaskan kasus yang diduga melibatkan pejabat publik.

"Kasus ini diduga kuat melibatkan pejabat publik, penyelenggara negara. Pak Saleh bupati aktif, Tanggamus. Kemudian putranya anggota DPR aktif. Karena Pak Presiden sedang gencar-gencarnya berupaya memberantas mafia tanah. Jadi, menurut kami kasus-kasus seperti ini musti didorong penegak hukum untuk menindaklanjuti," ujar Sebastian.