Bupati Tulungagung Dibawa KPK ke Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah tegas dalam lanjutan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Jawa Timur. Tim penyidik lembaga antirasuah membawa Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut setelah serangkaian proses awal di daerah setempat.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa bupati yang dimaksud telah tiba di gedung KPK Merah Putih, Sabtu (11/4) sekitar pukul 06.50 WIB.

“Pagi ini, Tim membawa Bupati Tulungagung ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bupati tiba di gedung KPK Merah Putih sekitar pukul 06.50 WIB, dan langsung dilakukan pemeriksaan intensif,” ujar Budi Prasetyo dalam rilisnya.

Menurut Budi, setelah kedatangan bupati tersebut, tim penyidik langsung melakukan pemeriksaan secara intensif di kantor KPK. Sementara itu, untuk pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara ini, proses pemeriksaan masih terus berlangsung di lokasi berbeda.

“Untuk pihak-pihak lainnya, saat ini masih dilakukan pemeriksaan di Mapolresta Tulungagung,” tambahnya.

KPK memastikan akan terus mengupdate perkembangan dari kasus ini secara berkala kepada publik. Budi Prasetyo menegaskan komitmen lembaganya untuk transparan dalam setiap tahapan penyelidikan. “Kami akan update terus perkembangannya secara berkala,” pungkas juru bicara KPK tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada rincian lebih lanjut mengenai materi pokok perkara yang menjerat Bupati Tulungagung. Namun, KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan (OTT). (tan/jpnn)