Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Bupati Tulungagung Dibawa KPK ke Jakarta

Sabtu, 11 April 2026 – 08:29 WIB
Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo. ANTARA/HO - Soleh

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah tegas dalam lanjutan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Jawa Timur. Tim penyidik lembaga antirasuah membawa Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut setelah serangkaian proses awal di daerah setempat.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa bupati yang dimaksud telah tiba di gedung KPK Merah Putih, Sabtu (11/4) sekitar pukul 06.50 WIB.

“Pagi ini, Tim membawa Bupati Tulungagung ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bupati tiba di gedung KPK Merah Putih sekitar pukul 06.50 WIB, dan langsung dilakukan pemeriksaan intensif,” ujar Budi Prasetyo dalam rilisnya.

Menurut Budi, setelah kedatangan bupati tersebut, tim penyidik langsung melakukan pemeriksaan secara intensif di kantor KPK. Sementara itu, untuk pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara ini, proses pemeriksaan masih terus berlangsung di lokasi berbeda.

“Untuk pihak-pihak lainnya, saat ini masih dilakukan pemeriksaan di Mapolresta Tulungagung,” tambahnya.

KPK memastikan akan terus mengupdate perkembangan dari kasus ini secara berkala kepada publik. Budi Prasetyo menegaskan komitmen lembaganya untuk transparan dalam setiap tahapan penyelidikan. “Kami akan update terus perkembangannya secara berkala,” pungkas juru bicara KPK tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada rincian lebih lanjut mengenai materi pokok perkara yang menjerat Bupati Tulungagung. Namun, KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan (OTT). (tan/jpnn)

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

KPK  Tulungagung  OTT  Kasus Korupsi 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp