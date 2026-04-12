Bupati Tulungagung Gatut Sunu Targetkan Dapat Rp 5 M dari Pemerasan Anak Buah, Sontoloyo

jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW) menargetkan mendapatkan Rp 5 miliar dari 16 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Walakin, KPK mengatakan Gatut Sunu hanya mendapatkan Rp 2,7 miliar dari para kepala OPD Tulungagung tersebut sejak Desember 2025-awal April 2026.

"Dari total permintaan GSW kepada para OPD yang sekurang-kurangnya sebesar Rp 5 miliar, realisasi uang yang telah diterima oleh GSW kurang lebih Rp 2,7 miliar," ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (11/4/2026) malam.

Asep menjelaskan ada dua skema permintaan uang yang dilakukan oleh Bupati Gatut Sunu Wibowo kepada para anak buahnya.

Pertama, Gatut meminta uang secara langsung maupun melalui perantara ajudannya kepada para kepala OPD Tulungagung.

Adapun besaran permintaan uangnya adalah Rp 15 juta hingga Rp 2,8 miliar.

Permintaan jatah juga dilakukan GSW dengan cara menambah atau menggeser anggaran di sejumlah OPD.