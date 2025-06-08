Close Banner Apps JPNN.com
Burgerkill Umumkan Vokalis Ronald Keluar dari Band

Selasa, 30 Desember 2025 – 02:12 WIB
Burgerkill tampil saat Pestapora 2022 di kawasan Gambir Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 25 September 2022. Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Band metal legendaris asal Bandung, Burgerkill menyampaikan pengumuman mengejutkan.

Burgerkill mengumumkan bahwa band telah berpisah dari vokalis Ronald A. Radja Haba.

"Burgerkill telah berpisah dengan Ronald A. Radja Haba," ungkap Burgerkill melalui akun resmi di Instagram, Selasa (30/12) dini hari.

Pihak Burgerkill menyampaikan terima kasih atas dedikasi Ronald selama beberapa tahun bersama band.

Adapun Ronald aktif menjadi vokalis Burgerkill sejak 2021 untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Vicky Mono.

"Kami berterima kasih atas dedikasi, energi, dan momen-momen yang telah dibagikan di atas dan di luar panggung. Babak ini berakhir, dan kami mendoakan kekuatan dan kesuksesan baginya di jalan selanjutnya," beber Burgerkill.

Atas perpisahan dari Ronald, Burgerkill kini hanya menyisakan Agung (gitaris), Ramdan (bass), dan Puput (drum).

Band pemilik album Beyond Coma and Despair itu belum buka suara mengenai penyebab perpisahan dari Ronald.

