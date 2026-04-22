JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Burnley vs Man City, Guardiola: Kami Tidak Boleh Kehilangan Poin

Rabu, 22 April 2026 – 16:05 WIB
Burnley vs Man City, Guardiola: Kami Tidak Boleh Kehilangan Poin - JPNN.COM
Pep Guardiola. Foto: Paul Ellis/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Manchester City akan menghadapi Burnley pada lanjutan Liga Inggris di Stadion Turf Moor, Kamis (23/4) dini hari WIB.

Menjelang laga, Pelatih Manchester City Josep “Pep” Guardiola menyatakan bahwa timnya tidak boleh kehilangan poin lagi jika ingin menjuarai Liga Inggris musim ini.

Kemenangan dengan selisih dua gol pada pertandingan ini akan mengantarkan City menggeser Arsenal di puncak klasemen sementara Liga Inggris.

“Seperti yang pernah kami alami dengan Arsenal dan Liverpool di masa lalu, kedua tim tahu kami tidak boleh kehilangan poin atau kalah, karena akan sulit untuk mengejar," kata Guardiola dikutip dari laman Manchester City, Rabu (22/4).

Guardiola mengatakan persaingan juara dengan Arsenal akan sangat ketat sampai akhir musim.

The Gunners sudah memuncaki klasemen lebih dari 200 hari.

Menurut Guardiola, hal itu menunjukkan kualitas tim asuhan Mikel Arteta tersebut.

“Ini adalah pertandingan untuk menyamai poin mereka," ungkapnya.

Pelatih Manchester City Josep Guardiola menyatakan bahwa timnya tidak boleh kehilangan poin lagi jika ingin menjuarai Liga Inggris musim ini.

TAGS   Burnley vs Manchester City  Pep Guardiola  Liga Inggris  Man City  Arsenal 

