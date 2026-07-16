Buron 5 Tahun, Terpidana Pencabulan Anak di Bawah Umur Ditangkap Kejaksaan

jpnn.com - PADANG - Seorang terpidana perkara pencabulan anak di bawah umur, Bayu Putra Andesta (26), asal Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, yang buron selama lima tahun terhitung sejak 2021 akhirnya diringkus tim gabungan kejaksaan.

Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Agustinus Hanung Widyatmaka menerangkan penangkapan buronan itu dilakukan oleh tim gabungan dari Kejati Sumbar dan Kejari Payakumbuh.

"Terpidana kami tangkap di wilayah Mukomuko, Provinsi Bengkulu tanpa perlawanan, pada Selasa (14/7) malam," kata Agustinus didampingi Kepala Kejari Payakumbuh Ulil Azmi dalam jumpa pers di Padang, Rabu (15/7).

Setelah ditangkap di Bengkulu, kata dia, terpidana langsung dibawa ke Padang untuk selanjutnya ke Kota Payakumbuh guna menjalani masa hukumannya.

Dia menjelaskan bahwa dengan ditangkapnya narapidana itu, maka dalam beberapa bulan terakhir Kejati Sumbar telah menangkap delapan napi, dari jumlah total 30 orang.

"Tidak ada tempat yang aman untuk bersembunyi bagi buronan, siapa pun orangnya pasti akan kami kejar. Oleh karena itu, lebih baik menyerahkan diri secara baik-baik," katanya.

Sementara itu, Ulil Azmi menyatakan bahwa kasus yang menjerat terpidana itu ialah perkara pencabulan terhadap anak di bawah umur.

"Hubungan antara narapidana dengan korban adalah guru mengaji dengan murid. Narapidana telah melakukan perbuatannya beberapa kali," jelasnya.