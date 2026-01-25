Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Buron Sejak 2024, Pelaku Curat di Ogan Ilir Ditangkap Polisi di Musi Banyuasin

Minggu, 25 Januari 2026 – 16:23 WIB
Buron Sejak 2024, Pelaku Curat di Ogan Ilir Ditangkap Polisi di Musi Banyuasin - JPNN.COM
Buron pelaku curat di Ogan Ilir ditangkap Tim Rajawali Unit Reskrim Polsek Tanjung Raja tanpa perlawanan di Musi Banyuasin. Ilustrasi Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com, OGAN ILIR - Tim Rajawali Unit Reskrim Polsek Tanjung Raja menangkap pelaku pencurian dengan pemberatan (curat) yang terjadi pada Agustus 2024.

Pria berinisial IR (42), warga Desa Tanjung Raja Selatan, Kabupaten Ogan Ilir ditangkap polisi tanpa perlawanan.

Kapolsek Tanjung Raja AKP Zahirin mengungkapkan buron kasus curat itu ditangkap saat berada di Desa Mularakit, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kamis (22/1/2026) malam.

Baca Juga:

"Pelaku diketahui beraksi bersama rekannya Rudianto alias Bujang yang sebelumnya telah lebih dulu ditangkap dan menjalani hukuman," ungkao Zahirin, Minggu (25/1).

Kata Zahirin, kasus pencurian tersebut terjadi di Desa Tanjung Raja Selatan, Ogan Ilir pada Agustus 2024.

Saat itu, korban bernama Resa Oktarisa menitipkan sepeda motor Yamaha NMAX di rumah seorang saksi.

Baca Juga:

Sepulang dari Kota Pagaralam, sepeda motor korban diketahui telah raib dicuri pelaku.

Kini, Irwansyah beserta barang bukti sepeda motor Yamaha NMAX telah diamankan di Mapolsek Tanjung Raja untuk diproses hukum lebih lanjut.

Buron pelaku curat di Ogan Ilir ditangkap Tim Rajawali Unit Reskrim Polsek Tanjung Raja tanpa perlawanan di Musi Banyuasin

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   buron ditangkap  pelaku curat  Pencurian dengan Pemberatan  curat  ditangkap polisi  Ogan Ilir 
BERITA BURON DITANGKAP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp