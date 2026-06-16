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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bursa Calon Ketum PBNU Memanas, Gus Ipul Jagokan Nasaruddin Umar?

Selasa, 16 Juni 2026 – 23:12 WIB
Bursa Calon Ketum PBNU Memanas, Gus Ipul Jagokan Nasaruddin Umar? - JPNN.COM
Rapat koordinasi Munas dan Konbes NU di Pondok Pesantren Al Falah, Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Selasa (16/6/2026). ANTARA/ HO-PWNU Jatim

jpnn.com, KEDIRI - Menteri Sosial sekaligus Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf menyebut nama Menteri Agama Nasaruddin Umar masuk dalam bursa calon Ketua Umum PBNU.

Nama tersebut kini mulai ramai dibahas oleh publik menjelang Muktamar NU. Nama Nasaruddin Umar menguat karena memiliki rekam jejak sebagai mantan Katib Aam.

Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kediri, Jawa Timur, Selasa, mengatakan sejumlah nama telah muncul dalam pembahasan publik terkait calon Ketua Umum PBNU, termasuk Nasaruddin Umar yang pernah menjabat Katib Aam PBNU.

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"Kalau kita lihat sejak zaman Gus Dur, paling tidak 40 tahun terakhir ini tiga ketua umum sebelumnya pernah menjadi Katib Aam," katanya.

Ia menjelaskan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Said Aqil Siradj, dan Yahya Cholil Staquf pernah menjabat Katib Aam sebelum terpilih sebagai Ketua Umum PBNU.

Menurut Gus Ipul, Nasaruddin Umar juga pernah mengemban amanah sebagai Katib Aam PBNU pada masa kepemimpinan almarhum K.H. Sahal Mahfudh.

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Meski demikian, ia menegaskan penentuan Ketua Umum PBNU sepenuhnya menjadi kewenangan peserta muktamar melalui mekanisme organisasi yang berlaku.

Gus Ipul juga memastikan dirinya tidak akan maju maupun dicalonkan dalam pemilihan Ketua Umum PBNU.

Menteri Sosial sekaligus Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf membeberkan nama Menteri Agama Nasaruddin Umar sebagai calon kuat Ketua Umum PBNU

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TAGS   bursa Ketum PBNU  Nasaruddin Umar  Menteri Agama Nasaruddin Umar  PBNU  Gus Ipul  bursa calon Ketua Umum PBNU 

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