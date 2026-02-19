Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Bursa Favorit Juara MotoGP 2026 Menjelang Seri Thailand, Ada Kejutan

Kamis, 19 Februari 2026 – 14:13 WIB
Pemanasan dan latihan start di MotoGP Indonesia 2025. Foto: Sonny Tumbelaka/AFP

jpnn.com - MOTOGP 2026 baru bergulir pekan depan di Buriram, Thailand.

Namun, bursa favorit juara musim ini sudah bermunculan meksi balapan belum dimulai.

Bookmakers membuat penggila MotoGP tak sabar menyaksikan jagonya membalap di lintasan.

Baca Juga:

Menjelang MotoGP Thailand 2026 hadir, ada tiga pembalap yang disebut pantas menjadi juara MotoGP 2026.

Mereka ialah Marc Marquez, Alex Marquez, dan Marco Bezzecchi. Setelah Bezecchi muncul Pecco Bagnaia.

Hal yang mengejutkan di Bookmakers, rookie Toprak Razgatlioglu -juara WorldSBK, lebih favorit ketimbang Fabio Quartararo. (motosan/jpnn)

Baca Juga:

Kalender MotoGP 2026

  • MotoGP Thailand, Buriram 27 Februari-1 Maret
    Sprint:
    Race:
  • MotoGP Brasil, Goiania 20 Maret-22 Maret
    Sprint:
    Race:
  • MotoGP Amerika Serikat, Austin 27 Maret-29 Maret
    Sprint:
    Race:
  • MotoGP Qatar, Lusail 10 April-12 April
    Sprint:
    Race:
  • MotoGP Spanyol, Jerez 24 April-26 April
    Sprint:
    Race:
  • MotoGP Prancis, Le Mans 8 Mei-10 Mei
    Sprint:
    Race:
  • MotoGP Catalonia, Barcelona 15 Mei-17 Mei
    Sprint:
    Race:
  • MotoGP Italia, Mugello 29 Mei-31 Mei
    Sprint:
    Race:
  • MotoGP Hungaria, Balaton 5 Juni-7 Juni
    Sprint:
    Race:
  • MotoGP Ceko, Brno 19 Juni-21 Juni
    Sprint:
    Race:
  • MotoGP Belanda, Assen 26 Juni-28 Juni
    Sprint:
    Race:
  • MotoGP Jerman, Sachsenring 10 Juli-12 Juli
    Sprint:
    Race:
  • MotoGP Inggris, Silverstone 7 Agustus-9 Agustus
    Sprint:
    Race:
  • MotoGP Aragon, Alcaniz 28 Agustus-30 Agustus
    Sprint:
    Race:
  • MotoGP San Marino, Misano 11 September-13 September
    Sprint:
    Race:
  • MotoGP Austria, Spielberg 18 September-20 September
    Sprint:
    Race:
  • MotoGP Jepang, Motegi 2 Oktober-4 Oktober
    Sprint:
    Race:
  • MotoGP Indonesia, Mandalika 9 Oktober-11 Oktober
    Sprint:
    Race:
  • MotoGP Australia, Phillip Island 23 Oktober-25 Oktober
    Sprint:
    Race:
  • MotoGP Malaysia, Sepang 30 Oktober-1 November
    Sprint:
    Race:
  • MotoGP Portugal, Portimao, 13 November-15 November
    Sprint:
    Race:

Cek jadwal lengkap atau kalender balapan MotoGP 2026 di sini. Ada bursa favorit juara dunia nih.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

TAGS   MotoGP 2026  MotoGP Thailand  MotoGP  MotoGP Thailand 2026 
