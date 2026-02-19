Bursa Favorit Juara MotoGP 2026 Menjelang Seri Thailand, Ada Kejutan
Kamis, 19 Februari 2026 – 14:13 WIB
jpnn.com - MOTOGP 2026 baru bergulir pekan depan di Buriram, Thailand.
Namun, bursa favorit juara musim ini sudah bermunculan meksi balapan belum dimulai.
Bookmakers membuat penggila MotoGP tak sabar menyaksikan jagonya membalap di lintasan.
Menjelang MotoGP Thailand 2026 hadir, ada tiga pembalap yang disebut pantas menjadi juara MotoGP 2026.
Mereka ialah Marc Marquez, Alex Marquez, dan Marco Bezzecchi. Setelah Bezecchi muncul Pecco Bagnaia.
Hal yang mengejutkan di Bookmakers, rookie Toprak Razgatlioglu -juara WorldSBK, lebih favorit ketimbang Fabio Quartararo. (motosan/jpnn)
Kalender MotoGP 2026
- MotoGP Thailand, Buriram 27 Februari-1 Maret
Sprint:
Race:
- MotoGP Brasil, Goiania 20 Maret-22 Maret
Sprint:
Race:
- MotoGP Amerika Serikat, Austin 27 Maret-29 Maret
Sprint:
Race:
- MotoGP Qatar, Lusail 10 April-12 April
Sprint:
Race:
- MotoGP Spanyol, Jerez 24 April-26 April
Sprint:
Race:
- MotoGP Prancis, Le Mans 8 Mei-10 Mei
Sprint:
Race:
- MotoGP Catalonia, Barcelona 15 Mei-17 Mei
Sprint:
Race:
- MotoGP Italia, Mugello 29 Mei-31 Mei
Sprint:
Race:
- MotoGP Hungaria, Balaton 5 Juni-7 Juni
Sprint:
Race:
- MotoGP Ceko, Brno 19 Juni-21 Juni
Sprint:
Race:
- MotoGP Belanda, Assen 26 Juni-28 Juni
Sprint:
Race:
- MotoGP Jerman, Sachsenring 10 Juli-12 Juli
Sprint:
Race:
- MotoGP Inggris, Silverstone 7 Agustus-9 Agustus
Sprint:
Race:
- MotoGP Aragon, Alcaniz 28 Agustus-30 Agustus
Sprint:
Race:
- MotoGP San Marino, Misano 11 September-13 September
Sprint:
Race:
- MotoGP Austria, Spielberg 18 September-20 September
Sprint:
Race:
- MotoGP Jepang, Motegi 2 Oktober-4 Oktober
Sprint:
Race:
- MotoGP Indonesia, Mandalika 9 Oktober-11 Oktober
Sprint:
Race:
- MotoGP Australia, Phillip Island 23 Oktober-25 Oktober
Sprint:
Race:
- MotoGP Malaysia, Sepang 30 Oktober-1 November
Sprint:
Race:
- MotoGP Portugal, Portimao, 13 November-15 November
Sprint:
Race: