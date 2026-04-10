Bursa Kripto CFX & OJK Beri Edukasi tentang Aset Kripto kepada Mahasiswa FEB UI

jpnn.com - PT Central Finansial X (CFX) sebagai pionir bursa aset kripto yang telah berizin dan diawasi oleh OJK, memberikan edukasi mengenai aset keuangan digital khususnya aset kripto bagi generasi muda Indonesia.

Hasil kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) pada 2025, mengungkap bahwa mayoritas pemilik aset keuangan digital didominasi oleh kelompok usia di bawah 35 tahun.

Fenomena itu menempatkan generasi muda sebagai salah satu penggerak adopsi ekosistem keuangan digital nasional di masa depan.

Dalam menghadapi perkembangan ini, kesadaran akan literasi menjadi kunci utama agar pertumbuhan dapat berjalan secara berkelanjutan dan mengedepankan aspek keamanan dan perlindungan konsumen.

Menyadari peran krusial tersebut, Bursa Kripto CFX menghadirkan CFX Connect, sebuah wadah literasi strategis yang menjembatani regulator, pelaku industri, dan generasi muda untuk berkolaborasi menciptakan ekosistem aset keuangan digital yang lebih aman, transparan, dan terpercaya.

Pada edisi perdana di 2026, CFX Connect mengusung tema "Membangun Kepercayaan dalam Ekonomi Aset Keuangan Digital: Peran Regulasi, Infrastruktur Pasar, dan Literasi melalui Generasi Muda" yang diselenggarakan di Universitas Indonesia, Depok.

Diskusi ini menghadirkan panelis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akademisi dan pakar industri digital; sebagai inisiatif strategis untuk membedah lebih dalam dinamika aset keuangan digital serta menjawab tantangan edukasi di era baru ini.

Keterlibatan ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Indonesia dalam forum ini menjadikan program ini sebagai ruang diskusi terbuka yang memungkinkan terjadinya pertukaran insight secara langsung dan transparan.