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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bursa Transfer: Arema FC Amankan Mantan Bek Timnas Indonesia

Kamis, 18 Juni 2026 – 11:15 WIB
Bursa Transfer: Arema FC Amankan Mantan Bek Timnas Indonesia - JPNN.COM
Skuad Arema FC. Foto: ileague

jpnn.com - Arema FC terus berbenah untuk menghadpi musim kompetisi 2026/27.

Singo Edan resmi mengamankan tanda tangan bek senior Hansamu Yama Pranata.

Keputusan tersebut menunjukkan kepuasan manajemen terhadap kontribusi mantan pemain Timnas Indonesia itu selama setengah musim berseragam Arema.

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Didatangkan dengan status pinjaman dari Persija Jakarta pada paruh kedua musim lalu, Hansamu tidak membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan tempat di tim utama.

Kehadirannya memberi dampak signifikan pada organisasi pertahanan Arema FC yang sebelumnya kerap mengalami masalah konsistensi.

Manajemen Arema FC menilai pengalaman yang dimiliki Hansamu menjadi aset penting bagi tim yang sedang bersiap menghadapi musim baru.

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"Pengalamannya, kepemimpinannya, serta kemampuannya di lini belakang menjadi nilai tambah bagi tim."

"Karena itu kami memutuskan untuk melanjutkan kerja sama dan mempermanenkan statusnya," ucap General Manajer Arema FC Yusrinal Fitriandi.

Di tengah perombakan skuad, Arema FC justru memilih mengamankan pemain yang dianggap punya peran vital bagi tim.

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TAGS   Arema  Hansamu Yama  Arema FC  Bursa Transfer  bursa transfer liga indonesia 
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