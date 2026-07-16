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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bursa Transfer: Borneo FC Santai, Ada Strategi Tersembunyi

Kamis, 16 Juli 2026 – 10:31 WIB
Bursa Transfer: Borneo FC Santai, Ada Strategi Tersembunyi - JPNN.COM
Suporter Borneo FC. Foto: borneofc

jpnn.com - Bursa transfer Liga Indonesia terus bergerak. Namun, Borneo FC Samarinda justru memilih tidak terburu-buru mengikuti hiruk-pikuk perburuan pemain.

Di balik sikap tenang itu, Pesut Etam ternyata sedang menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi musim 2026/27 yang diprediksi menjadi sangat padat.

Manajemen Borneo FC lebih memprioritaskan pembentukan fondasi tim sebelum kompetisi resmi bergulir.

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Fokus tersebut dinilai penting mengingat klub asal Kalimantan Timur itu berpeluang tampil di empat ajang berbeda sepanjang musim mendatang.

Sebagai langkah awal, seluruh pemain dijadwalkan mulai berkumpul di Samarinda pada 20 Juli.

Beberapa hari sebelumnya, pelatih anyar Mauro Jeronimo akan lebih dahulu tiba untuk menyusun program latihan sekaligus memimpin persiapan perdana tim.

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Manajer Borneo FC Dandri Dauri memastikan seluruh agenda yang telah disusun berjalan sesuai rencana. Selain mempersiapkan latihan, manajemen juga masih menyelesaikan proses penyusunan komposisi skuad.

Setelah memulai latihan di Samarinda, Borneo FC masih akan mengevaluasi kebutuhan menggelar pemusatan latihan seperti musim-musim sebelumnya.

Bursa transfer Liga Indonesia terus bergerak. Namun, Borneo FC Samarinda justru memilih tidak terburu-buru mengikuti hiruk-pikuk perburuan pemain.

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TAGS   Borneo FC  Bursa Transfer  bursa transfer liga indonesia  Super League 
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