Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bursa Transfer: Fajar Berlabuh di Persija Jakarta

Kamis, 15 Januari 2026 – 18:07 WIB
Bursa Transfer: Fajar Berlabuh di Persija Jakarta - JPNN.COM
Fajar Fathurrahman. Foto: persija

jpnn.com - JAKARTA - Bek kanan level timnas Fajar Fathurrahman akhirnya menjadi milik Persija Jakarta.

Fajar datang di bursa transfer pertengahan musim Super League ini dengan membawa pengalaman dan kualitas yang siap merealisasikan target Persija.

Lima musim terakhir bersama Borneo FC menjadi saksi ketekunan dan profesionalismenya.

Baca Juga:

Pemain kelahiran Manokwari, 29 Mei 2002, ini merupakan bagian dari skuad Indonesia U-23 peraih medali emas SEA Games 2023. Pada ajang tersebut, Fajar juga tampil gemilang dengan meraih gelar top skor bersama dua nama lainnya setelah mencetak lima gol.

Baca Juga:

"Fajar akan berseragam Persija selama 3,5 musim ke depan. Persija menatap putaran kedua dengan tuntutan untuk tampil lebih matang dan kompetitif. Kami berharap proses adaptasinya berjalan cepat sehingga ia bisa segera memberikan kontribusi nyata dan memperkuat Persija untuk meraih juara musim ini,” ujar Direktur Persija Mohamad Prapanca.

Bagi Fajar, mengenakan seragam Macan Kemayoran bukan sekadar status, melainkan sebuah kehormatan yang sarat makna.

Bagi Fajar, mengenakan seragam Persija Jakarta bukan sekadar status, melainkan...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bursa Transfer  fajar  Fajar Fathur Rahman  Fajar Fathurrahman  Persija 
BERITA BURSA TRANSFER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp