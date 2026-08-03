Bursa Transfer: Gelandang Timnas Argentina Valentin Barco Resmi Gabung Chelsea

jpnn.com - JAKARTA - Pemain Tim Nasional Argentina Valentin Barco resmi berlabuh ke Chelsea dari RC Strasbourg pada bursa transfer musim panas 2026.

Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi tujuh tahun, yang akan membuatnya berseragam The Blues hingga 2033.

Chelsea mengonfirmasi telah mendatangkan Valentin Barco. Meski begitu, Chelsea maupun RC Strasbourg tidak mengungkapkan nilai transfer sang pemain.

"Chelsea dengan senang hati mengonfirmasi perekrutan pemain Timnas Argentina Valentin Barco dari RC Strasbourg," demikian pernyataan resmi Chelsea pada Senin (3/8).

Barco akan bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso pada sisa tur pramusim Chelsea. The Blues dijadwalkan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus 2026.

Adapun Barco menjadi rekrutan keenam Chelsea pada bursa transfer musim ini, setelah Morgan Rogers, Danny Welbeck, Emmanuel Emegha, Maxence Lacroix, dan Marco Palestra lebih dahulu direkrut The Blues.

Barco sempat tampil sekali bersama Timnas Argentina pada Piala Dunia 2026. Dalam turnamen tersebut, Argentina finis sebagai runner-up setelah kalah dari Spanyol di partai final.

Karier Barco dimulai dari akademi Boca Juniors sebelum direkrut Brighton & Hove Albion pada 2024 dengan nilai transfer sekitar 7,9 juta pound sterling. Namun, dia hanya bertahan semusim di klub Liga Inggris tersebut sebelum dipinjamkan ke Strasbourg.