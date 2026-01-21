Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bursa Transfer: Khanafi Pindah ke Borneo FC

Rabu, 21 Januari 2026 – 15:09 WIB
Bursa Transfer: Khanafi Pindah ke Borneo FC - JPNN.COM
Khanafi berseragam Borneo FC. Foto: IG borneofc

jpnn.com - KEDIRI - Borneo FC meminjam penyerang Persik Kediri Khanafi selama sisa Super League musim ini.

"Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan teknis, strategi tim, serta pengembangan diri Khanafi sebagai seorang pemain," tutur Manajer Tim Persik Kediri Syahid Nur Ichsan. 

Khanafi bergabung ke Persik Kediri dari Persedikab pada musim 2022/2023.

Pada musim pertamanya membela Macan Putih, Khanafi tampil pada 12 pertandingan dan mencetak empat gol. 

Penampilannya makin impresif di musim kedua. Dia mencatatkan 27 partai dan tujuh gol. Musim lalu, Khanafi diturunkan dalam 25 pertandingan dan mencetak tiga gol.

Musim ini, Khanafi tercatat bermain di empat pertandingan. 

Khanafi menjadi pemain ke-5 yang dipinjamkan Persik Kediri ke klub lain di bursa transfer pertengahan musim.

