Bursa Transfer: Lucas Vazquez Gabung Bayer Leverkusen

jpnn.com - JAKARTA - Bek sayap Lucas Vazquez resmi bergabung dengan klub Jerman Bayer Leverkusen dengan status bebas transfer pada bursa transfer pemain musim panas ini.

Dikutip dari laman resmi klub, Rabu (27/8), Lucas Vazquez mendapatkan kontrak berdurasi dua tahun atau hingga 27 Juni 2027. Lucas akan mengenakan nomor punggung 21 bersama Bayer Leverkusen.

Lucas Vazquez mengaku sudah tak sabar melanjutkan karier bersama Bayer Leverkusen. Dia sudah mendapatkan informasi tentang klub itu dari Xabi Alonso serta Dani Carvajal.

"Sekarang saya menantikan kelanjutan karier saya di Bayer Leverkusen. Saya sudah banyak mendengar tentang klub ini dari Xabi Alonso dan rekan setim saya yang sudah lama, Dani Carvajal, di Madrid," ungkap Vazquez.

"Diskusi saya dengan manajemen membenarkan apa yang telah saya dengar: Bayer 04 benar-benar fokus untuk menang, lapar, dan mengincar target terbesar. Pola pikir itu sejalan dengan ide saya, dan saya berharap dapat meraih lebih banyak kesuksesan di Leverkusen," ungkap dia.

Direktur Olahraga Bayer Leverkusen Simon Rolfes mengatakan pihaknya sangat senang bisa mendapatkan Lucas Vazquez yang sudah meraih kesuksesan selama 10 tahun terakhir bersama Real Madrid.

"Dia punya teknik yang hebat, ahli taktik, dan seorang pemberi umpan serta ahli strategi yang brilian. Lucas akan memberikan pengaruh besar pada permainan kami dengan kehalusan sepak bola dan rutinitasnya yang istimewa, dan dia akan menjadi bagian penting dari tim kami," jelas Rolfes.

Lucas Vazquez sebelumnya berseragam Real Madrid selama 10 tahun dan tampil sebanyak 402 pertandingan di berbagai ajang lalu menyumbangkan 38 gol serta 73 assist dari total 22.366 menit bermain.