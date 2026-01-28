Bursa Transfer: Maarten Paes Dikabarkan Gabung Ajax Amsterdam

jpnn.com - JAKARTA - Kiper Tim Nasional Indonesia Maarten Paes dikabarkan sepakat untuk bergabung dengan Ajax Amsterdam di bursa transfer musim dingin ini.

Pakar transfer Fabrizio Romano dalam akun @FabrizioRomano, Rabu, menyatakan Paes akan pindah permanen dari klub Liga Amerika Serikat FC Dallas ke Ajax Amsterdam.

"Ajax menyepakati kesepakatan untuk mendatangkan Maarten Paes dari FC Dallas di MLS, transfer permanen. Kontrak hingga Juni 2029, selanjutnya tes kesehatan setelah kesepakatan disetujui dan diselesaikan oleh agen SEG, Boy Kuijpers," kata Romano.

Pemain berusia 27 tahun itu membela FC Dallas selama tiga setengah tahun dan tanpil dalam 128 pertandingan untuk membuat 25 clean sheet.

Sebelum bergabung dengan FC Dallas, Paes membela NEC Nijmegen dan FC Utrecht di Liga Belanda.

Paes mengawali karier bersama tim junior NEC Nijmegen dan menembus tim utama pada awal musim 2016/2017, serta membela klub tersebut selama dua tahun.

Setelah itu, dia bergabung dengan FC Utrecht pada awal musim 2018/2019 dan kemudian pindah ke FC Dallas awal 2022.

Paes juga memilih untuk membela Timnas Indonesia dan telah tampil dalam 10 pertandingan bersama Garuda. (antara/jpnn)