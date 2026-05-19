Bursa Transfer: Maxwell Siap Tinggalkan Persija Demi Persib?

jpnn.com - JAKARTA - Bursa transfer Super League mulai memanas meski kompetisi belum benar-benar berakhir.

Aroma persaingan sengit kini merambah ke luar lapangan setelah bomber tajam Persija Jakarta, Maxwell Souza, dikabarkan membuka peluang mengejutkan untuk hijrah ke rival abadi, Persib Bandung.

Kabar panas itu langsung mengguncang publik sepakbola nasional. Pasalnya, Maxwell bukan pemain biasa. Striker asal Brasil tersebut merupakan mesin gol Persija musim ini dan menjadi salah satu sosok penting di lini depan Macan Kemayoran.

Rumor kepindahan Maxwell ke Bandung semakin kuat setelah komisaris sekaligus manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar, memberikan sinyal terbuka soal peluang transfer tersebut.

Umuh menegaskan tidak ada yang mustahil dalam sepak bola modern, termasuk perpindahan pemain dari klub rival.

"Pemain profesional bisa bermain di mana saja. Maxwell juga tertarik kepada Persib. Jadi, semua kemungkinan tetap terbuka," ujar Umuh Muchtar.

Maxwell dianggap sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini serang Persib musim depan, apalagi performanya bersama Persija terbilang impresif.

Pada musim debutnya di Liga Indonesia, striker berusia 31 tahun itu sukses mencetak 15 gol dan empat assist dari 30 pertandingan.