JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bursa Transfer: Mesin Gol Semen Padang ke Barito Putera

Kamis, 15 Januari 2026 – 08:40 WIB
Bursa Transfer: Mesin Gol Semen Padang ke Barito Putera - JPNN.COM
Cornelius Stewart (depan). Foto: IG semenpadangfcid

jpnn.com - PADANG - Cuci gudang di Semen Padang memakan korban.

Klub yang memikul julukan Kabau Sirah itu merombak pasukan, membuat wajah baru menatap putaran kedua Super League.

Hampir seluruh pemain asing lama dibuang, entah itu dengan skema putus kontrak atau peminjaman di bursa transfer pemain pertengahan musim.

Salah satunya Cornelius Stewart, penyerang berkebangsaan Saint Vincent dan Grenadines.

Cornelius dipinjamkan ke klub Championship (liga 2), Barito Putera.

Musim ini, Cornelius telah mencetak tiga gol untuk Semen Padang.

Kabau Sirah Semen Padang langsung sibuk di lantai bursa transfer pemain. Cek klasemen Super League.

TAGS   Bursa Transfer  Semen Padang  Super League  Barito Putera  klasemen Super League 
