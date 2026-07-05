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JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Bursa Transfer MotoGP 2027 Memanas, Acosta Hijrah ke Ducati, Martin Pimpin Era Baru Yamaha

Minggu, 05 Juli 2026 – 17:05 WIB
Bursa Transfer MotoGP 2027 Memanas, Acosta Hijrah ke Ducati, Martin Pimpin Era Baru Yamaha - JPNN.COM
Line up sementara MotoGP 2027. Foto: dorna/motogp

jpnn.com, JAKARTA - Persaingan di lintasan MotoGP 2026 belum memasuki babak akhir, tetapi bursa transfer untuk musim 2027 sudah lebih dahulu memanas.

Sejumlah tim pabrikan bergerak cepat mengamankan susunan pembalap, sementara beberapa lainnya masih menyimpan rapat rencana mereka.

Perubahan paling mencolok datang dari Ducati Lenovo. Tim juara dunia itu dipastikan tetap mempertahankan pembalap andalannya.

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Namun, akan ada tenaga baru setelah Pedro Acosta resmi meninggalkan KTM untuk menjadi rekan setimnya mulai musim 2027.

Yamaha juga membuat gebrakan besar. Pabrikan asal Jepang itu resmi memasangkan juara dunia 2024 Jorge Martin dengan Ai Ogura.

Kehadiran duet tersebut menjadi sinyal keseriusan Yamaha untuk kembali bersaing di papan atas pada era regulasi baru MotoGP.

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Aprilia tak kalah agresif. Pabrikan Noale telah mengamankan satu kursi lebih awal sebelum Tes Sepang 2026.

Kemudian, melengkapi susunan pembalapnya saat GP Belanda dengan merekrut juara dunia dua kali yang diikat kontrak jangka panjang selama empat musim.

Persaingan di lintasan MotoGP 2026 belum memasuki babak akhir, tetapi bursa transfer untuk musim 2027 sudah lebih dahulu memanas.

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TAGS   MotoGP 2027  bursa transfer MotoGP  Pedro Acosta  Jorge Martin 
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