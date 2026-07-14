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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Bursa Transfer: MU Rekrut Andrey Santos dari Chelsea

Selasa, 14 Juli 2026 – 00:30 WIB
Bursa Transfer: MU Rekrut Andrey Santos dari Chelsea - JPNN.COM
Andrey Santos (kanan) resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Manchester United dari Chelsea pada Senin (13/7/2026). Manutd.com

jpnn.com - JAKARTA - Manchester United (MU) mengumumkan rekrutan pertama pada bursa transfer musim panas 2026. MU resmi merekrut gelandang muda Brasil Andrey Santos dari Chelsea.

Kehadiran Santos diharapkan memperkuat lini tengah Setan Merah yang saat ini sedang mengalami krisis pemain akibat kepergian Casemiro serta cedera panjang yang dialami Manuel Ugarte.

"Manchester United dengan gembira mengumumkan bahwa Andrey Santos telah resmi bergabung dengan klub ini,” demikian pernyataan klub pada Senin (13/7).

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“Pemain Brasil itu telah menandatangani kontrak hingga Juni 2031 dengan opsi perpanjangan satu tahun lagi," lanjut pernyataan tersebut.

Direktur Olahraga Manchester United Jason Wilcox menyambut antusias kedatangan pemain berusia muda tersebut.

Menurut dia, Santos merupakan salah satu gelandang muda terbaik yang tampil di Liga Inggris saat ini.

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Dia menyatakan bahwa Andrey ialah gelandang luar biasa dengan kemampuan teknik yang sangat bagus.

Andrey bisa memberikan dampak yang luar biasa di kedua sisi lapangan.

MU resmi merekrut gelandang muda Brasil Andrey Santos dari Chelsea. Pemain Brasil itu telah menandatangani kontrak hingga Juni 2031.

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TAGS   Bursa Transfer  Manchester United  Andrey Santos  Chelsea 
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