Bursa Transfer Pemain: Stefano Lilipaly buat Keputusan Mengejutkan

jpnn.com, JAKARTA - Stefano Lilipaly membuat keputusan yang mengejutkan di bursa transfer pemain musim 2026/2027.

Setelah hampir satu dekade berkarier di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, gelandang naturalisasi itu memutuskan menerima tantangan baru dengan bergabung bersama Semen Padang yang musim ini akan berlaga di Championship.

Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri perjalanan Lilipaly selama sembilan musim di Super League.

Meski masih mampu bersaing di level tertinggi, pemain kelahiran Amsterdam, Belanda, 10 Januari 1990 itu memilih membantu Kabau Sirah mewujudkan target kembali promosi ke Super League.

Kepastian bergabungnya Lilipaly diumumkan Semen Padang melalui akun media sosial resmi klub pada Rabu (15/7/2026). Dalam unggahannya, klub asal Sumatera Barat itu menyambut sang pemain dengan penuh antusias.

"Dia sudah datang. Lilipaly resmi berbaju merah!" tulis Semen Padang.

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Musim lalu, Lilipaly tampil bersama Dewa United dengan status pinjaman dari Borneo FC Samarinda.

Di usia 36 tahun, performanya masih cukup kompetitif setelah mencatatkan 32 penampilan, menyumbang dua gol, serta enam assist sepanjang musim.