Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bursa Transfer: Persib Bandung Kembali Lepas Pemain Juara

Senin, 29 Juni 2026 – 15:21 WIB
Bursa Transfer: Persib Bandung Kembali Lepas Pemain Juara - JPNN.COM
Ilustrasi Persib Bandung. Foto: persib

jpnn.com - Gelombang perpisahan di tubuh Persib Bandung masih belum berhenti.

Kali ini, giliran salah satu pemain yang ikut mengantar Maung Bandung meraih sejumlah gelar juara harus angkat kaki.

Sosok tersebut ialah Rezaldi Hehanussa yang dipastikan tidak lagi menjadi bagian dari Persib pada musim 2026/27.

Baca Juga:

Keputusan tersebut diambil setelah kontrak Rezaldi berakhir dan tidak diperpanjang oleh manajemen Maung Bandung.

Dengan demikian, perjalanan pemain yang akrab disapa Bule itu bersama Persib resmi berakhir.

Selama memperkuat Maung Bandung, Rezaldi menjadi bagian dari periode paling sukses klub dalam beberapa tahun terakhir.

Baca Juga:

Eks pemain Persija Jakarta itu ikut mengantarkan Persib meraih dua gelar Liga 1 secara beruntun pada musim 2023/24 dan 2024/25.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menyampaikan apresiasi atas dedikasi yang ditunjukkan Rezaldi.

Gelombang perpisahan di tubuh Persib Bandung masih belum berhenti. Simak selengkapnya di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Rezaldi Hehanussa  Persib Bandung  Bursa Transfer  Super League 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp