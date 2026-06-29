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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Bursa Transfer: Persib Rekrut Bek Asal Prancis Gabriel Mutombo, Perkuat Lini Pertahanan

Senin, 29 Juni 2026 – 18:55 WIB
Bursa Transfer: Persib Rekrut Bek Asal Prancis Gabriel Mutombo, Perkuat Lini Pertahanan - JPNN.COM
Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan saat mengumumkan perekrutan pemain baru Persib di Graha Persib, Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Senin (29/6/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung mengawali langkah perekrutan pemain baru pada bursa transfer musim 2026/2027.  Maung Bandung secara resmi mengumumkan merekrut pemain asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa.  Persib dan Mutombo sepakat menjalin kerja sama dengan durasi kontrak selama satu tahun.

Adapun Mutombo yang berposisi sebagai bek tengah itu akan memperkuat lini pertahanan Persib yang ditinggalkan Federico Barba. Kehadiran Mutombo merupakan bagian dari upaya Persib menjaga daya saing tim di kompetisi domestik maupun level Asia.

Menurut Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan, perekrutan Mutombo merupakan rekomendasi langsung dari tim pelatih.

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Perekrutan itu sebagai bagian dari kebutuhan teknis menghadapi padatnya agenda kompetisi musim mendatang.

"Tim pelatih merekomendasikan Gabrial Mutombo untuk mengisi kebutuhan di sektor bek tengah. Berdasarkan rekomendasi tersebut, tim sporting kemudian bergerak melalukan komunikasi dan negosiasi dengan pihak pemain," kata Adhitia dalam keterangannya, Senin (29/6).

Dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki Mutombo, manajemen Persib Bandung berharap pemain berusia 30 tahun itu dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perjalanan klub sepanjang musim.

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Nama Gabriel Mutombo Kupa tentu sudah tidak asing bagi Bobotoh.

Pada musim 2025/2026, Mutombo membela klub asal Thailand, Ratchaburi FC.

Memperkuat lini pertahanan, Persib Bandung resmi merekrut bek asal Prancis Gabriel Mutombo.

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TAGS   Persib  Persib Bandung  Bursa Transfer  Gabriel Mutombo  Super League  Pemain Asing Persib 
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