Bursa Transfer: PSG Rekrut Dro Fernandez dari Barcelona

jpnn.com - JAKARTA - Paris Saint-Germain (PSG) resmi merekrut gelandang muda Dro Fernandez dari Barcelona pada bursa transfer musim dingin ini.

PSG mengikat Dro dengan durasi kontrak 4,5 tahun atau hingga musim panas 2025, dikutip dari laman resmi klub, Selasa (27/1). Dro akan mengenakan nomor punggung 27 di klub Liga Prancis tersebut.

PSG menjelaskan keputusan untuk mendatangkan pemain berusia 18 tahun tersebut merupakan strategi olahraga dari klub yang memiliki fokus kuat terhadap usia muda dan bakat.

Pemain yang memiliki darah Filipina ini mengatakan sangat senang dan bangga bergabung bersama PSG.

Dia pun tak sabar segera memulai perjalanannya bersama Les Parisiens.

"Saya sangat senang dan bangga untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain. Ini adalah momen yang sangat membanggakan bagi saya dan keluarga saya," ungkap Dro.

"PSG adalah klub besar yang saya ikuti sejak kecil dan tempat beberapa legenda hebat telah menorehkan sejarah. Saat ini, saya sangat bersemangat dan termotivasi untuk bermain dan memberikan segalanya untuk seragam ini," tambahnya.

Pemain bernama lengkap Pedro Fernandez Sarmiento, kelahiran 12 Januari 2008, mengawali karier junior bersama klub ED Val Minor Nigran ketika berusia empat tahun.