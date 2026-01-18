Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bursa Transfer: Semen Padang Kebangetan Pergerakannya

Minggu, 18 Januari 2026 – 08:15 WIB
Bursa Transfer: Semen Padang Kebangetan Pergerakannya
Pelatih Semen Padang Dejan Antonic (tengah). Foto: IG semenpadangfcid

jpnn.com - PADANG - Salah satu tim yang sedang berada di zona merah degradasi pada putaran pertama Super League, Semen Padang, menjadi yang paling giat bergerak di lantai bursa transfer pertengahan musim.

Kabau Sirah -julukan Semen Padang, bisa dibilang tampil dengan wajah baru menatap 17 pertandingan sisa di musim ini.

“Semen Padang memutuskan mempertahankan tiga pemain asing lama. Putaran kedua aka nada sebelas pemain asing,” tutur Penasihat Semen Padang FC Andre Rosiade.

Itu berarti ada delapan pemain asing baru yang mendarat di Padang.

Andre juga menyiratkan timnya sudah mendapatkan winger Borneo FC. Tak ada nama, tetapi rumornya sosok itu ialah Maicon Souza.

“Striker asing, Guilermo sudah sampai. Striker asing kedua masih terus dicari, yang berkualitas,” kata Andre.

Kalau begini sibuknya Semen Padang di bursa transfer pertengahan musim Super League, masa degradasi..

Semen Padang  Bursa Transfer  Andre Rosiade  Super League 
