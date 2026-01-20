Bursa Transfer: Semen Padang Pamer Sayap Baru dari Borneo FC
Selasa, 20 Januari 2026 – 17:50 WIB
jpnn.com - PADANG - Semen Padang FC akhirnya memamerkan pemain sayap baru mereka, yakni Maicon Souza.
Maicon sebelumnya bermain di Borneo FC di putaran pertama Super League musim ini.
"Borneo FC Samarinda dan Maicon sepakat untuk mengakhiri kontrak kerja sama untuk musim 2025/2026, Terima kasih dan semoga sukses di perjalanan karier berikutnya," bunyi pernyataan pihak Borneo FC di Instagram.
Transfermarkt menyebut kepindahan Maicon dari Borneo FC ke Semen Padang bebas transfer.
Maicon, 29 tahun, mengaku bisa bermain sebagai sayap kanan atau sayap kiri.
Saat ditanya klub favoritnya, Maicon menjawab dengan cepat; Padang (Semen Padang). (ig/jpnn)