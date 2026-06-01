Bursa Transfer: Sidibe ke Persib, Maxwell Diintai Bhayangkara FC

Senin, 01 Juni 2026 – 08:11 WIB
Winger Bhayangkara FC Moussa Sidibe. Foto: ileague

jpnn.com - DEPOK - Pergerakan di lantai bursa transfer pemain khususnya kompetisi Super League masih adem ayem seiiring jendela transfer yang baru dibuka sekitar satu-dua bulan ke depan.

Saat ini mayoritas klub sedang menimbang skuad, pemain mana yang mendapat kontrak baru, perpanjangan, atau dibuang.

Transfermarkt mengungkap, Persija Jakarta belum memastikan masa depan salah satu penyerangnya, yakni Emaxwell Souza atau biasa dikenal Maxwell.

Di sisi lain, Persib Bandung yang sempat dikaitkan dengan Maxwell, kini bak menghilang di lantai bursa transfer.

Sebagai gantinya, klub milik Polri Bhayangkara FC konon ikut berminat mendatangkan Maxwell.

Di sisi lain, winger ganas Bhayangkara FC bernama Moussa Sidibe kini dikaitkan dengan Persib.

Persib Bandung yang konon akan mempertahankan 80 persen kekuatan lama, sepertinya butuh tambahan kedalaman skuad lagi lantaran memiliki banyak agenda, termasuk AFC Champions League Two.

"Persib akan kembali melanjutkan perjalanan di kompetisi Asia dengan menghadapi wakil Filipina, Manila Digger, pada laga play-off AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/27 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), 12 Agustus 2026," bunyi keterangan di laman Persib. (transfermarkt/jpnn)

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

