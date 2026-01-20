Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bursa Transfer Super League: Klub Milik Polri Tambah Daya Dobrak

Selasa, 20 Januari 2026 – 07:31 WIB
Bursa Transfer Super League: Klub Milik Polri Tambah Daya Dobrak - JPNN.COM
Tukang Latih Bhayangkara FC Paul Munster. Foto: IG bhayangkarafc

jpnn.com - JAKARTA - Aktivitas klub Polri, Bhayangkara Presisi Lampung FC pada bursa transfer pertengahan musim Super League ini tampak fokus pada lini depan; penyerang.

Tim berjuluk The Guardian sudah mengumumkan menambah kekuatan dengan mendatangkan tiga pemain asing bernaluri menyerang.

Bhayangkara FC sudah mengumumkan merekrut dua pemain berposisi winger, yakni Moussa Sidibe dan Privat Mbarga, setelah memperkenalkan striker Henry Doumbia.

Baca Juga:

Dua winger tadi bukan nama yang asing di kancah sepak bola Indonesia. Keduanya sudah punya pengalaman bermain di Liga Indonesia.

Privat Mbarga didatangkan dari Dewa United FC dengan status pinjaman. Sebelumnya dia bermain untuk Bali United FC.

Moussa Sidibe didatangkan dari tim elite Malaysia, Johor Darul Ta’zim, sebelumnya adalah andalan tim Persis Solo selama dua musim, yakni 2023/24 dan 2024/25.

Baca Juga:

Henry Doumbia terakhir memperkuat tim Liga Super Malaysia, PDRM FC di musim 2025/26 dengan menyumbang empat gol dari total tujuh laga yang dijalaninya. Sebelumnya dia sempat tercatat bermain di liga Libya, Liga Uni Emirat Arab hingga Liga Tailan.

"Kedatangan tiga pemain dengan naluri menyerang ini tentunya diharapkan untuk dapat lebih mempertajam daya dobrak Bhayangkara FC," kupasan awak ILeague.

Klub milik Polri menggeliat di lantai bursa transfer pertengahan musim Super League. Siapa yang datang?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bursa Transfer  Super League  Polri  Bhayangkara FC  klasemen Super League  jadwal Super League 
BERITA BURSA TRANSFER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp