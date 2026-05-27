Bursa Transfer: Yuran Fernandes & Alex Martins ke Persebaya

jpnn.com - SURABAYA – Andai yang di atas itu kejadian, Persebaya Surabaya sangat pantas menjadi salah satu kandidat juara Super League musim depan.

Jika Anda beberapa tahun terakhir ini sudah mengikuti hiruk pikuk kompetisi kasta tertinggi di Indonesia (yang sekarang bernama Super League), maka pasti tahu siapa Yuran Fernandes (PSM Makassar) dan Alex Martins (Dewa United).

Buat yang awam, Yuran merupakan bek tangguh. Tinggi dan juga sering naik ke depan saat timnya mendapat situasi bola mati.

Alex Martins, mesin gol yang gak tahan kedinginan di depan. Jika lama tak dapat bola, Alex sering berinisiatif menjemput si kulit bundar ke daerahnya dan dia tipe pemain yang gak takut one on one.

"Nama Alex Martins dan Yuran Fernandes kini sama-sama dikaitkan dengan Green Force untuk musim depan. Satu untuk menambah daya gedor, satu lagi untuk memperkuat lini belakang," bunyi unggahan awak Transfermarkt di Instagram.

Pada unggahan lain, juga disebut rumor striker Aljazair Islam Slimani bakal berlabuh di Bali United.

Tak cuma bursa transfer pemain saja yang panas, rumor soal para pelatih pun mendapat panggung.

Juru taktik Dewa United Jan Olde Riekerink dikaitkan dengan dua dari tiga tim promosi, yakni timnya milik Prabowo Garudayaksa dan juga Adhyaksa FC.