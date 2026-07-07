Buruan, Beli Motor Listrik Yadea di PRJ 2026 Bisa Bawa Pulang Smart TV

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Yadea Indonesia menghadirkan sejumlah program menarik selama ajang Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2026 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Adapun program yang ditawarkan ialah Yadea Green E-Mobility Fund (GEF).

Program itu memberikan benefit hingga Rp10 juta untuk lini motor listrik tertentu, serta dukungan khusus untuk berbagai model kendaraan listrik Yadea lainnya.

Dalam ajang tahunan itu, Yadea memboyong sejumlah motor listrik andalannya mulai dari Yadea Osta, Velax Series, GS70, GT80, dan OVA.

VP and GM Sales and Marketing Yadea Indonesia, Andy Luo mengungkapkan program itu merupakan bagian dari komitmen Yadea dalam memperluas akses masyarakat terhadap kendaraan listrik.

Bagi konsumen yang melakukan transaksi pembelian selama PRJ 2026 dapat langsung menikmati benefit dari program Yadea Green E-Mobility Fund sesuai ketentuan yang berlaku.

Tak hanya itu, setiap transaksi pembelian sepeda maupun motor listrik dapat mengikuti program Lucky Dip yang bisa membawa pulang hadiah mulai dari Smart TV 43 inci, rice cooker, kipas angin, dan tambahan merchandise eksklusif Yadea.

Selain itu, Yadea juga akan membantu konsumenn yang ingin memiliki kendaraan listrik Yadea melalui dukungan lembaga keuangan Adira Finance, Kredivo, dan Shopee PayLater.