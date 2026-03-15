JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Buruan Borong, BNI Hadirkan Diskon Rp 2 Juta di Berbagai Merchant Favorit

Minggu, 15 Maret 2026 – 19:37 WIB
BNI menghadirkan promo belanja fasyen dengan diskon hingga Rp 2 juta menjelang Ramadan dan IdulFitri 2026. Foto: BNI

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menghadirkan promo belanja fasyen dengan diskon hingga Rp 2 juta menjelang Ramadan dan IdulFitri 2026.

Program itu menjadi bagian dari kampanye 'Rayakan Barumu' yang menawarkan potongan harga di berbagai ritel ternama, mulai dari departement store hingga luxury fasyen

Melalui promo bertajuk 'Berlomba Tampil Menawan Bareng Keluarga & Kawan', nasabah dapat menikmati potongan harga untuk pembelian produk fasyen dengan pembayaran menggunakan Kartu Debit BNI, Kartu Kredit BNI, maupun QRIS wondr by BNI.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan promo berlaku di sejumlah merchant besar yang tersebar di berbagai kota.

Kategori departement store dan retail, BNI menggandeng Matahari, Sarinah, dan JD Sports.

Sementara di segmen fasyen formal, tersedia Executive, sedangkan alas kaki dan aksesori terdapat Everbest.

Bagi nasabah yang mengincar produk branded, promo juga berlaku di Voila.id yang menyediakan produk luxury fashion original.

“Melalui program ini, BNI ingin memberikan kemudahan sekaligus nilai tambah bagi nasabah yang tengah mempersiapkan kebutuhan Lebaran, khususnya dalam melengkapi penampilan terbaik bersama keluarga dan orang terdekat,” kata Okki dalam keterangan tertulis.

