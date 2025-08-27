Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Buruh Bakal Berdemonstrasi, Sarmuji Golkar: Mohon Tidak Anarkis

Rabu, 27 Agustus 2025 – 21:19 WIB
Sekjen Golkar Sarmuji. Foto: Zumrotun Solichah/Antara

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Golkar DPR RI Sarmuji berharap demonstrasi para buruh di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, yang rencananya digelar pada Kamis (28/8) besok, bisa kondusif. 

Menurutnya, aspirasi dan tuntutan buruh jadi tersampaikan ketika demonstrasi dilaksanakan secara tertib.

"Ya, yang penting mohon dijaga agar tidak merusak fasilitas umum, tidak anarkis," kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/8).

Sekjen Golkar itu mengatakan demonstrasi ketika berjalan anarkis hanya merugikan semua pihak, mulai dari masyarakat umum dan massa aksi.

"Kadang-kadang, kan, kalau tidak bisa terkendali, justru pesan yang ingin disampaikan kadang-kadang justru tidak sampai, yang sampai hanya drama-dramanya saja," kata Sarmuji.

Dia pun menyambut positif aksi dari buruh, karena penyampaian aspirasi di hadapan publik menjadi hak setiap warga negara. 

"Aksi dijamin oleh negara, ya, kebebasan untuk menyuarakan pendapat adalah hak setiap warga negara. Kami juga menghargai, menghormati semua orang untuk menyatakan pendapatnya," kata dia.

Puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah di Indonesia akan menggelar aksi serentak pada Kamis (28/8).

Ketua Fraksi Golkar DPR RI Sarmuji menyebut demonstrasi anarkis membuat tuntutan aksi menjadi tak tersampaikan.

