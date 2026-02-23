Bus Adu Banteng di Jalur Layang Koridor 13, PT Transjakarta Minta Maaf

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Transjakarta meminta maaf atas insiden kecelakaan yang melibatkan dua armada bus operator BMP 263 dan MYS 17100 di Koridor 13 (jalur layang) di ruas Swadarma arah Cipulir, Jakarta Selatan, pada Senin (23/2) pagi.

Insiden tersebut mengakibatkan kerusakan pada bagian depan armada serta menyebabkan 18 pelanggan mengalami luka ringan.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani menjelaskan Transjakarta bersama petugas di lapangan telah melakukan penanganan cepat dengan mengevakuasi seluruh penumpang untuk mendapatkan pertolongan medis.

Pelanggan yang mengalami luka ringan telah memperoleh penanganan, termasuk perawatan di RS Sari Asih.

Seluruh biaya penanganan medis ditanggung Transjakarta bersama operator.

“Fokus utama kami adalah memastikan keselamatan pelanggan. Petugas telah melakukan evakuasi cepat ke halte terdekat, dan pelanggan yang mengalami luka ringan telah mendapatkan penanganan,” ujar Ayu.

Berdasarkan temuan sementara di lapangan, kecelakaan terjadi saat bus BMP 220263 sedang melayani rute dari Tegal Mampang menuju JORR.

Ketika mendekati Halte Swadarma, pramudi berinisial Y diduga mengantuk sehingga kendaraan melintas ke jalur sebelah. Pada saat bersamaan, bus MYS 17100 melintas dari arah berlawanan.