Bus ALS Tabrak Pembatas Jalan Tol Padang-Sicincin Lalu Terbalik

jpnn.com - Pesonel Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor (Polres) Padang Pariaman melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di gerbang keluar tol Padang-Sicincin, tempat bus ALS kecelakaan pada Minggu (7/9) sekitar pukul 23.30 WIB.

"Pagi ini kami telah melakukan olah TKP di lokasi dalam rangka melakukan penyelidikan," kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Padang Pariaman Iptu Rudi Chandra dihubungi dari Padang, Senin (8/9/2025).

Dari proses olah TKP itu, polisi telah mengumpulkan berbagai keterangan serta petunjuk yang diperlukan untuk mengusut peristiwa.

"Kami mengumpulkan berbagai hal yang diperlukan, termasuk menentukan titik pasti terjadinya tabrakan dan titik terbaliknya bus," ujarnya.

Pada dini hari seusai menerima laporan kejadian dari masyarakat, polisi juga telah memulai pengumpulan bahan dan keterangan saksi sebagai respons cepat kepolisian.

"Setelah olah TKP pagi ini selanjutnya kami akan menemui para korban yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit, para korban adalah penumpang bus," tuturnya.

Iptu Rudi mengungkapkan dalam kecelakaan tersebut dua penumpang yang berasal dari Sumatera Utara (Sumut) meninggal dunia, keduanya masih berusia belasan tahun.