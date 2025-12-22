Bus Jakarta-Jogja Terguling di Semarang, 15 Orang Meninggal

jpnn.com - SEMARANG - Bus PO Cahaya Trans bernomor polisi B 7201 IV yang mengangkut 34 penumpang kecelakaan di ruas simpang susun exit tol Krapyak Kota Semarang, Senin (22/12) sekitar pukul 00.30 WIB.

Sebanyak 15 orang meninggal.

Bus yang berangkat dari Jatiasih, Jakarta menuju Yogyakarta tersebut dilaporkan melaju kencang dan diduga hilang kendali sehingga menabrak pembatas jalan dan akhirnya terguling.

Basarnas Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang yang sedang melaksanakan Siaga SAR Khusus Nataru (Natal dan Tahun Baru) di Posko Gabungan Kalikangkung Kota Semarang yang tengah bersiaga segera menuju ke lokasi untuk melakukan penanganan SAR.

"Kami beserta tim SAR gabungan dari Polri, Jasa Marga, PMI dan lainnya berhasil mengevakuasi seluruh korban dari bus yang mengalami kecelakaan. Ada 15 penumpang yang meninggal dunia dan 19 lainnya luka-luka" kata Kepala Kantor SAR Semarang Budiono.

Dia menjelaskan bahwa proses evakuasi sendiri berjalan cukup sulit karena ada sebagian korban yang masih dalam posisi terjepit dan juga akses menuju korban dipenuhi pecahan kaca.

Tim harus masuk ke dalam bus yang terguling, menggapai dan membuka akses menuju korban, serta mengevakuasinya keluar dari dalam bus dengan ekstra hati-hati.

"Proses evakuasi selesai pukul empat tadi. Penyebab kecelakaan itu sendiri belum diketahui secara pasti, tetapi diduga bus hilang kendali saat melaju kencang dari arah Jakarta menuju Yogyakarta dini hari tadi," katanya.