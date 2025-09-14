Bus Pariwisata Rombongan Nakes Kecelakaan di Jalur Bromo Probolinggo

jpnn.com, PROBOLINGGO - Bus pariwisata bernomor polisi P 7221 UG mengalami kecelakaan maut di jalur Bromo tepatnya di Jalan Raya Sukapura, Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, pada Minggu (14/9).

Bus tersebut dikemudikan oleh Albahri (57) warga Desa Gladak Pakem, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Kecelakaan yang terjadi pukul 12.14 WIB itu mengakibatkan delapan orang meninggal dunia di lokasi.

Bus yang membawa rombongan tenaga kesehatan asal Rumah Sakit Bina Sehat Jember itu diduga mengalami rem blong saat melaju dari arah Bromo.

Bus seketika berhenti setelah menabrak sepeda motor milik seorang kurir yang terpakir di pinggir jalan. Seluruh korban langsung dievakuasi ke RS M Saleh Probolinggo.

Direktur RS Bina Sehat Jember dr Faida menjelaskan data sementara ada tujuh orang yang meninggal dunia di lokasi. Satu meninggal dunia saat dirawat di RS M Saleh

"Kami sudah sampai di RSUD M. saleh identifikasi Jenazah. Tujuh meninggal di lokasi dan satu lagi meninggal di RS (belum tahu identitasnya)," katanya dr Faida, Minggu (14/9).

Saat ini, pihahknya telah menerjunkan ambulance untuk membantu mengevakuasi rombongan kecelakaan.